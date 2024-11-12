Ансари: Без снятия санкций против ИРИ не стоит ждать соблюдения принципов Конвенции по климату

Несправедливые санкции в отношении Ирана значительно ограничили доступ к новым технологиям, промышленной модернизации, финансовым ресурсам и иностранным инвестициям.

Несправедливые санкции в отношении Ирана значительно ограничили доступ к новым технологиям, промышленной модернизации, финансовым ресурсам и иностранным инвестициям.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал "Азад Иран", об этом заявила вице-президент Ирана Шина Ансари, которая принимает участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

"Пока санкции против Ирана не будут полностью сняты, нецелесообразно и неразумно ожидать соблюдения принципов и целей Конвенции COP", - отметила она.