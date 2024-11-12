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Ансари: Без снятия санкций против ИРИ не стоит ждать соблюдения принципов Конвенции по климату

Ансари: Без снятия санкций против ИРИ не стоит ждать соблюдения принципов Конвенции по климату Несправедливые санкции в отношении Ирана значительно ограничили доступ к новым технологиям, промышленной модернизации, финансовым ресурсам и иностранным инвестициям.
COP29
12 ноября 2024 г. 10:32
Ансари: Без снятия санкций против ИРИ не стоит ждать соблюдения принципов Конвенции по климату

Несправедливые санкции в отношении Ирана значительно ограничили доступ к новым технологиям, промышленной модернизации, финансовым ресурсам и иностранным инвестициям.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал "Азад Иран", об этом заявила вице-президент Ирана Шина Ансари, которая принимает участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

"Пока санкции против Ирана не будут полностью сняты, нецелесообразно и неразумно ожидать соблюдения принципов и целей Конвенции COP", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Ənsari: İrana qarşı sanksiyalar ləğv edilmədən İqlim Konvensiyasına əməl olunacağını gözləməyə dəyməz

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