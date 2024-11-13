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Ансари: Иран призывает к справедливому доступу к климатическому финансированию для всех

Ансари: Иран призывает к справедливому доступу к климатическому финансированию для всех Иран призываем международное сообщество обеспечить справедливый и лишенный дискриминации доступ к климатическому финансированию. 
COP29
13 ноября 2024 г. 10:47
Ансари: Иран призывает к справедливому доступу к климатическому финансированию для всех

Иран призывает международное сообщество обеспечить справедливый и лишенный дискриминации доступ к климатическому финансированию.

Как передает Report, об этом заявила вице-президент Исламской Республики Иран Шина Ансари, выступая на саммите лидеров COP29 в Баку.

Ансари выразила признательность правительству и народу Азербайджана за организацию 29-й сессии COP.

"Это возможность для инклюзивной работы по принципу общей, но дифференцированной ответственности, чтобы решить глобальные проблемы, вызванные изменением климата. Необходимо обеспечивать равный доступ к технологиям, знаниям, инвестициям и атомной энергии, чтобы повысить долю чистой, возобновляемой энергии, что позволит нам достичь поставленных целей", - сказала она.

По ее словам, Иран принимает многочисленные меры для решения проблемы изменения климата, в том числе реализует ряд инициатив, среди которых разработка общей стратегии по управлению изменением климата.

"Кроме того, разработан национальный план действий в этой области, реализуются такие проекты, как перевод энергостанций на другие источники топлива, сокращение объемов выбросов в нефтегазовой отрасли, расширение использования возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая", - отметила Ансари.

Политик подчеркнула, Тегеран выступает за справедливый и лишенный дискриминации доступ к климатическому финансированию, и призвала международное сообщество приложить для этого усилия.

"Не будем забывать о том, что нынешняя климатическая ситуация в мире является результатом индустриальной политики нескольких развитых государств. Развивающиеся страны не должны быть лишены своего права на развитие из-за того, что сделали другие. Мы не можем игнорировать двойные стандарты. Все государства должны объединиться для достижения наших общих целей", - сказала она.

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Версия на английском языке Ansari: Iran calls for fair access to climate finance for all
Версия на азербайджанском языке İranın vitse-prezidenti iqlim maliyyələşməsinə ədalətli çıxışın təmin edilməsinə çağırış edib

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