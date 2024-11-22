Анналена Бербок: Климатическое финансирование не работает без сокращения выбросов

Климатическое финансирование не работает без сокращения выбросов углерода, а для сокращения выбросов необходимо климатическое финансирование.

Климатическое финансирование не работает без сокращения выбросов углерода, а для сокращения выбросов необходимо климатическое финансирование.

Как сообщает Report, об этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила сегодня на пресс-конференции в Баку в рамках COP29.

"С самого начала было ясно, что COP29 является прежде всего конференцией по финансированию. Основные темы - как мы можем справляться с огромными климатическими вызовами, включая ущерб, потери и меры по адаптации, которые необходимо реализовать к 2035 году в рамках климатических норм", – заявила Бербок.

Глава МИД Германии подчеркнула, что без сокращения выбросов углекислого газа климатическое финансирование не будет эффективным. "Мы больше не сможем оплачивать ущерб, причиняемый миру, если не приблизимся как можно скорее к цели удержания глобального потепления ниже 1,5 градусов. Каждая десятая градуса глобального потепления делает ущерб все более дорогостоящим. Именно поэтому для европейской делегации было важно зафиксировать успехи, достигнутые в Дубае, в вопросах смягчения последствий изменения климата, и использовать их для дальнейшего развития климатического финансирования", - сказала министр.

Бербок также подчеркнула необходимость совместной работы международного сообщества для решения климатических проблем и минимизации потерь.