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Анналена Бербок: Германия и Европа активно работают на COP29 для достижения успеха в климатической повестке

Анналена Бербок: Германия и Европа активно работают на COP29 для достижения успеха в климатической повестке Германия и Европа активно работают на COP29 для достижения успеха в климатической повестке.
COP29
21 ноября 2024 г. 16:13
Анналена Бербок: Германия и Европа активно работают на COP29 для достижения успеха в климатической повестке

Германия и Европа активно работают на COP29 для достижения успеха в климатической повестке.

Как сообщает Report, об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Баку.

"Германия и Европа активно участвуют в климатической конференции. Ведь климатический кризис, в контексте всех других вызовов, представляет собой самую большую угрозу для политики безопасности как сегодня, так и на ближайшие десятилетия. Мы уже сейчас остро ощущаем его влияние во всем мире и знаем, что он будет только усиливаться, если нам не удастся хотя бы приблизиться к отметке в 1,5 градуса", - сказала она.

Бербок подчеркнула, что климатический кризис представляет собой самую серьезную угрозу безопасности в современном мире, и его последствия выходят за рамки национальных границ.

В качестве примера она привела недавние наводнения, которые привели к значительным разрушениям в Бангладеш и испанском регионе Валенсия.

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