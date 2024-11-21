Анналена Бербок: Германия и Европа активно работают на COP29 для достижения успеха в климатической повестке

Германия и Европа активно работают на COP29 для достижения успеха в климатической повестке.

Германия и Европа активно работают на COP29 для достижения успеха в климатической повестке.

Как сообщает Report, об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Баку.

"Германия и Европа активно участвуют в климатической конференции. Ведь климатический кризис, в контексте всех других вызовов, представляет собой самую большую угрозу для политики безопасности как сегодня, так и на ближайшие десятилетия. Мы уже сейчас остро ощущаем его влияние во всем мире и знаем, что он будет только усиливаться, если нам не удастся хотя бы приблизиться к отметке в 1,5 градуса", - сказала она.

Бербок подчеркнула, что климатический кризис представляет собой самую серьезную угрозу безопасности в современном мире, и его последствия выходят за рамки национальных границ.

В качестве примера она привела недавние наводнения, которые привели к значительным разрушениям в Бангладеш и испанском регионе Валенсия.