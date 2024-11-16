Андрей Яцкин: Голос парламента в защиту климата должен быть услышан

Голос парламента в защиту климата должен быть услышан, потому что парламент выражает мнение народа.

Голос парламента в защиту климата должен быть услышан, потому что парламент выражает мнение народа.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин.

Он отметил, что Азербайджан в рамках первой встречи выдвинул ряд конкретных предложений по разработке мер защиты от климатических изменений и охраны водных объектов.

"Наша страна, совместно с Азербайджаном, по поручению президентов, осуществляет исследования и мероприятия по охране Каспийского моря. Я уверен, что сегодняшняя встреча поможет выработать конкретные меры по защите от изменения климата, включая защиту Каспия", - добавил Яцкин.

Отметим, что сегодня в Баку в рамках COP29 проходит Парламентская встреча, организованная Межпарламентским союзом совместно с Милли Меджлисом Азербайджана. Российская делегация на мероприятии представлена руководством Совета Федерации и Государственной Думы.