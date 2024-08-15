Боич: Для реализации статьи 6 Парижского соглашения необходимо полное доверие сторон друг к другу

Шестая статья Парижского соглашения позволяет наладить международное сотрудничество в борьбе с изменением климата и мобилизовать финансовую поддержку для развивающихся стран.

Шестая статья Парижского соглашения позволяет наладить международное сотрудничество в борьбе с изменением климата и мобилизовать финансовую поддержку для развивающихся стран.

Об этом Report сказал бывший вице-президент Рамочной конвенции по изменению климата, член бюро COP Андрей Боич (Andrej Bojic).

По его мнению, шестая статья – является лучшим механизмом, который в настоящее время эффективен для устойчивой адаптации к изменению климата.

Он также отметил, что несмотря на все преимущества, пока что существует множество проблем осуществления этой концепции.

"Две самые большие проблемы – это решение о правильном учете сокращения парниковых газов, и об использовании углеродных кредитов", - сказал Боич.

По его мнению, также важным остается прозрачность торговли углеродными кредитами: "Для этого нам необходимо полное доверие между сторонами".

Эксперт объясняет это тем, что использование углеродных кредитов, которые являются квотами на ограниченные выбросы в атмосферу газов, может проводиться не в соответствии с Шестой статьей Парижского соглашения, а в качестве так называемого "гринвошинга" (нецелевое использование средств под прикрытием "зеленых" намерений).

Однако, Боич отметил, что самое важное соглашение между сторонами уже достигнуто.

"Оно заключается в том, что больше нет никаких сомнений в изменении климата, и что существует необходимость предпринять серьезные действия. Разногласия существуют по поводу скорости принятия мер и ответственности за уже нанесенный ущерб по климату", - сказал Андрей Боич.