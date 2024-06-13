Андреева: Со дня избрания Азербайджана хозяином COP29 наблюдается значительная мобилизация в различных секторах

С тех пор как Азербайджан был выбран страной-председателем на COP29, наблюдается значительная мобилизация ресурсов в различных секторах.

С тех пор как Азербайджан был выбран страной-председателем на COP29, наблюдается значительная мобилизация ресурсов в различных секторах.

Как передает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе мероприятия "Десятая беседа из цикла 29 бесед о климате: Путь к COP29”, организованного совместно UNFPA и Министерством труда и социальной защиты населения.

"Представительство ООН в Азербайджане продолжает поддерживать страну и заинтересованные стороны для успешного проведения COP29",- сказала она.

По словам Андреевой, сегодняшнее мероприятие очень важно, так как климатические изменения оказывают влияние на демографическую динамику во всем мире.