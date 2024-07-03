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Андреева: ООН привержен поддержке мер по борьбе с изменением климата и после проведения COP29

Андреева: ООН привержен поддержке мер по борьбе с изменением климата и после проведения COP29 ООН привержен тому, чтобы поддерживать меры Азербайджана по борьбе с изменением климата и после проведения COP29 в ноябре.
COP29
3 июля 2024 г. 10:40
Андреева: ООН привержен поддержке мер по борьбе с изменением климата и после проведения COP29

ООН привержен тому, чтобы поддерживать меры Азербайджана по борьбе с изменением климата и после проведения COP29 в ноябре.

Как передает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе саммита по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) на тему "Государственно-частные партнерства для устойчивого развития".

"Наши климатические беседы на самом деле направлены на то, чтобы стимулировать общенациональный диалог и действия в области изменения климата и справедливого перехода. Сегодняшнее мероприятие является 15 климатическим диалогом, организованным нами. Как семья ООН, мы полностью привержены поддержке председательству COP29 и взаимодействуем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы меры по борьбе с изменением климата не только продолжали набирать обороты, но и продолжались после проведения COP29", - сказала она.

Резидент-координатор подчеркнула, что целью сегодняшнего мероприятия является стремление способствовать диалогу и сотрудничеству, "чтобы государственные и частные организации могли обмениваться стратегиями для нахождения лучших решений".

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