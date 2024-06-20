Резидент-координатор ООН: Нам нужны "зеленые" программы для обучения молодежи

Необходимо обеспечить «зеленое» образование не только для учащихся, но и для родителей и учителей.

Необходимо обеспечить "зеленое" образование не только для учащихся, но и для родителей и учителей.

Как передает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе форума по климатической деятельности, организованным Молодежной организацией ДН.

"Нам нужны "зеленые" программы, которые подготовят детей к тому, чтобы они стали ответственными гражданами, чтобы они получили навыки, которые позволят им найти работу в мире низкоуглеродной экономики",- сказала она.

По словам Андреевой, COP29 будет платформой, которая "объединит голоса всех людей", в том числе молодежи.

"Когда речь заходит о борьбе с изменением климата, очень важно мобилизовать все общество",- добавила она.