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Резидент-координатор ООН: Нам нужны "зеленые" программы для обучения молодежи

Резидент-координатор ООН: Нам нужны "зеленые" программы для обучения молодежи Необходимо обеспечить «зеленое» образование не только для учащихся, но и для родителей и учителей.
COP29
20 июня 2024 г. 12:02
Резидент-координатор ООН: Нам нужны зеленые программы для обучения молодежи

Необходимо обеспечить "зеленое" образование не только для учащихся, но и для родителей и учителей.

Как передает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе форума по климатической деятельности, организованным Молодежной организацией ДН.

"Нам нужны "зеленые" программы, которые подготовят детей к тому, чтобы они стали ответственными гражданами, чтобы они получили навыки, которые позволят им найти работу в мире низкоуглеродной экономики",- сказала она.

По словам Андреевой, COP29 будет платформой, которая "объединит голоса всех людей", в том числе молодежи.

"Когда речь заходит о борьбе с изменением климата, очень важно мобилизовать все общество",- добавила она.

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Версия на английском языке Resident-coordinator: UN needs green programs to educate young people
Версия на азербайджанском языке BMT-nin rezident-əlaqələndiricisi: Gəncləri maarifləndirmək üçün bizə “yaşıl proqram”lar lazımdır

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