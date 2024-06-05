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Андреа Меола: Зеленый энергетический коридор внесет важный вклад в обеспечение энергоперехода

Андреа Меола: Зеленый энергетический коридор внесет важный вклад в обеспечение энергоперехода Зеленый энергетический коридор внесет важный вклад в обеспечение энергетического перехода.
COP29
5 июня 2024 г. 16:30
Андреа Меола: Зеленый энергетический коридор внесет важный вклад в обеспечение энергоперехода

Зеленый энергетический коридор внесет важный вклад в обеспечение энергетического перехода.

Как передает Report, об этом заявил директор по развитию бизнеса итальянской компании CESI S.p.A. (компания-консультант по Black Sea Energy Project) Андреа Меола.

"Зеленый энергетический коридор [проект Черноморского подводного электрического кабеля - ред.], несомненно, внесет важный вклад в обеспечение энергетического перехода", - сказал он.

Правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставок зеленой энергии. Оно предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля для передачи электроэнергии мощностью 1 ГВт. Протяженность линии составит 1 195 км, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

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Версия на азербайджанском языке Andrea Meola: “Yaşıl enerji dəhlizi" enerji keçidinə mühüm töhfə verəcək”
Версия на английском языке Andrea Meola: Green Energy Corridor to make significant contribution to energy transition

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