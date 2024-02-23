Макканико: Итальянское торговое агентство планирует принять участие в COP29

Итальянское торговое агентство (ИТА) планирует принять участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Итальянское торговое агентство (ИТА) планирует принять участие в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Об этом в интервью Report сказал директор ИТА в Баку Андреа Макканико.

"У меня запланированы встречи с ответственными за проведение COP29, чтобы понять, в чем будет заключаться наша работа. Потому что на этой конференции будет обсуждаться много деловых вопросов. Поэтому я должен точно понимать, что нам нужно будет сделать. Ожидается, что у нас будет бюджет на этот период, чтобы принимать компании, проводить мероприятия по продвижению наших возможностей, связанных, конечно же, с изменением климата, а их довольно много", - сказал он.

По словам директора ИТА, недавно посол Азербайджана в Италии побывал на Сицилии с целью провести встречи с промышленниками, работающими в этих сферах, чтобы пригласить их на COP29.

С полным текстом интервью с Андреа Макканико можно ознакомиться по ссылке.