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Андерсен: Молодежь Азербайджана с энтузиазмом готова вносить вклад в развитие страны

Андерсен: Молодежь Азербайджана с энтузиазмом готова вносить вклад в развитие страны Молодежь Азербайджана обладает большим энтузиазмом для внесения вклада в развитие страны.
COP29
27 июня 2024 г. 14:18
Андерсен: Молодежь Азербайджана с энтузиазмом готова вносить вклад в развитие страны

Молодежь Азербайджана с энтузиазмом готова вносить вклад в развитие страны.

Как передает Report, об этом заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен заявила в ходе совместной пресс-конференции с министром экологии и природных ресурсов, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым.

Она подчеркнула, что молодежь может влиять на изменения в стране, поэтому важно, чтобы на руководящие посты привлекали молодежь в разные процессы.

"Я была рада посетить IDEA [общественное объединение] вчера и встретиться с активистами, активно работающими в вопросе сохранения окружающей среды",- сказала Андерсен.

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Версия на азербайджанском языке İnger Anderson: Azərbaycan gəncləri ölkənin inkişafına həvəslə töhfə verməyə hazırdır
Версия на английском языке UN official praises Azerbaijan's youth for environmental enthusiasm

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