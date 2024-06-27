Андерсен: Молодежь Азербайджана с энтузиазмом готова вносить вклад в развитие страны

Молодежь Азербайджана обладает большим энтузиазмом для внесения вклада в развитие страны.

Молодежь Азербайджана с энтузиазмом готова вносить вклад в развитие страны.

Как передает Report, об этом заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН), исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен заявила в ходе совместной пресс-конференции с министром экологии и природных ресурсов, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым.

Она подчеркнула, что молодежь может влиять на изменения в стране, поэтому важно, чтобы на руководящие посты привлекали молодежь в разные процессы.

"Я была рада посетить IDEA [общественное объединение] вчера и встретиться с активистами, активно работающими в вопросе сохранения окружающей среды",- сказала Андерсен.