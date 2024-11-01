Анатолий Лис: На фоне климатических изменений важно производство "зеленой энергии"

16:26

На фоне климатических изменений важно производство "зеленой энергии" (солнечной, ветровой и гидроэнергии).

Об этом сказал грузинскому бюро Report посол Беларуси в Тбилиси Анатолий Лис.

По его словам, инициатива Азербайджана в этой сфере заслуживает одобрения и должна приветствоваться: "Проведение COP29 в Азербайджане является результатом заслуг президента Ильхама Алиева и показывает, насколько важен вопрос изменения климата для мира. Некоторые все еще не понимают серьезности этой проблемы, но сегодня штормы и землетрясения уносят жизни сотен тысяч людей. Эти вопросы, напрямую связаны с глобальным потеплением. Если мы будем действовать совместно со странами, наиболее пострадавшими от изменения климата, мы сможем решить проблему быстрее".

Посол отметил, что в Беларуси проводится работа по защите природы.

"У нас имеются заповедники, мы смогли сохранить природу. 40% нашей территории покрыто лесами. Мы можем поделиться этим опытом с другими странами", - добавил посол.