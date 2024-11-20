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Анар Гулиев: Представили 2 инициативы по урбанизации на COP29 - MAP и Бакинская коалиция непрерывности

Анар Гулиев: Представили 2 инициативы по урбанизации на COP29 - MAP и Бакинская коалиция непрерывности Азербайджан осознает важнейшую роль городов в формировании будущего и будущего всей планеты. Будучи одной из самых быстро урбанизирующихся стран, Азербайджан привержен решению вызовов и использованию возможностей, связанных с интенсивным ростом городов.
COP29
20 ноября 2024 г. 10:44
Анар Гулиев: Представили 2 инициативы по урбанизации на COP29 - MAP и Бакинская коалиция непрерывности

Азербайджан осознает важнейшую роль городов в формировании своего будущего и будущего всей планеты. Будучи одной из самых быстро урбанизирующихся стран, Азербайджан привержен решению вызовов и использованию возможностей, связанных с интенсивным ростом городов.

Как сообщает Report, об этом заявил Анар Гулиев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана на министерской встрече по урбанизации и климату в рамках COP29 в Баку.

Вслед за программой SURGe (запущенна на COP27 в Шарм-эш-Шейхе) и инициативой CHAMP (COP28 в Дубае) Азербайджан представляет новую инициативу – Пути многосторонних действий для устойчивых и здоровых городов (MAP). Эта инициатива объединяет уроки, извлеченные из предыдущих программ, и добавляет новый, значимый акцент, сказал А. Гулиев.

Инициатива MAP направлена на достижение нескольких ключевых целей: обеспечение справедливого доступа к здравоохранению, поддержка экологически устойчивого городского развития и повышение климатической устойчивости городов, использование передовых технологий для снижения загрязнения и повышения эффективности использования ресурсов, устойчивое строительство, развитие устойчивых транспортных систем, укрепление партнерства между структурами ООН, межправительственными организациями, международными банками развития, благотворительными фондами и другими участниками для координации усилий и мобилизации ресурсов для городов, рассказал председатель.

"MAP также подчеркивает необходимость укрепления связей между Всемирными урбанистическими форумами, конференциями COP, Всемирными днями окружающей среды и другими глобальными и региональными платформами для обмена идеями и совместных действий. Азербайджан с гордостью примет WUF13 в 2026 году и готов учредить институт Специального посланника по климатическим действиям в сфере урбанизации, сделав первый практический шаг к реализации этого значимого направления", - заявил он, призвав все стороны использовать межсекторный подход MAP при разработке национальных и местных планов действий для достижения ощутимых результатов в борьбе с климатическими вызовами.

Еще одна инициатива - Бакинская коалиция непрерывности. "Мы благодарны нашим партнерам из Египта, ОАЭ, Бразилии и UN-Habitat за поддержку этой инициативы. Создание коалиции посылает мощный сигнал о том, что будущее наших городов зависит от сотрудничества, инноваций и общей ответственности", - отметил он.

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Версия на английском языке Anar Guliyev: 2 urbanization initiatives presented at COP29 - MAP, Baku Continuity Coalition
Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "COP29-da Şəhərsalma Gününün keçirilməsi Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir"

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