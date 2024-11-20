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Анар Гулиев: Наша цель - превратить городские пространства в устойчивые экосистемы

Анар Гулиев: Наша цель - превратить городские пространства в устойчивые экосистемы День градостроительства в рамках COP29 предоставляет уникальную платформу для развития и открывает возможности для участия в содержательных и конструктивных обсуждениях актуальных вопросов городской повестки.
COP29
20 ноября 2024 г. 16:36
Анар Гулиев: Наша цель - превратить городские пространства в устойчивые экосистемы

День градостроительства в рамках COP29 предоставляет уникальную платформу для развития и открывает возможности для участия в содержательных и конструктивных обсуждениях актуальных вопросов городской повестки.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев заявил в среду на пресс-конференции.

“Сегодня мы успешно начали день градостроительства в рамках COP29. Он все еще продолжается, но первая половина дня была очень продуктивной. Мы завершили работу третьего министерского совещания по урбанизации и изменению климата”, - сказал он.

По его словам, главная цель сегодняшнего дня - убедиться, что городская повестка дня сочетается с климатической повесткой.

"Сегодняшняя 3-я министерская встреча конкретно поддерживает этот подход. Собрав все стороны на COP29, Азербайджан демонстрирует видение будущего, в котором многоуровневые и совместные действия позволят решать климатические проблемы и преобразовывать городские пространства в устойчивые экосистемы. Мы также должны признать важные инициативы, которые заложили основу для сегодняшней дискуссии. И эти инициативы в совокупности создали пространство для диалога, укрепления сотрудничества и решения ключевых проблем урбанизации, что, вероятно, положит начало созданию карты, многосекторального плана действий по устойчивым и здоровым городам",- отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Məqsədimiz şəhər məkanlarını dayanıqlı ekosistemlərə çevirməkdir"
Версия на английском языке Anar Guliyev: Our goal is to transform urban spaces into sustainable ecosystems

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