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ANAMA: Установленные на территориях Азербайджана мины привели к разрушительным экологическим последствиям

ANAMA: Установленные на территориях Азербайджана мины привели к разрушительным экологическим последствиям Около полутора миллионов мин, установленных на территориях Азербайджана в период оккупации, привели к разрушительным экологическим последствиям.
COP29
15 ноября 2024 г. 16:24
ANAMA: Установленные на территориях Азербайджана мины привели к разрушительным экологическим последствиям

Около полутора миллионов мин, установленных на территориях Азербайджана в период оккупации, привели к разрушительным экологическим последствиям.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил на мероприятии "Расчищая путь: борьба с минной угрозой для климатической устойчивости и устойчивого развития", организованном ANAMA и ПРООН в рамках COP29.

Он подчеркнул, что эти мины уничтожили богатое биоразнообразие, загрязнили плодородные земли и нанесли ущерб сельскому хозяйству.

"При взрывах тяжелые металлы и токсины попадают в почву и атмосферу. Это химическое загрязнение создает долгосрочные риски для растений, природы и сельского хозяйства, что затрудняет восстановление лесов и сельскохозяйственных угодий", - сказал Сулейманов.

По его словам, ANAMA уже очистило более 170 тысяч гектаров загрязненных территорий, что создало условия для восстановления экологии, возрождения биоразнообразия и развития устойчивого сельского хозяйства.

Сулейманов сказал, что международные взносы составляют 4,4% от общего объема финансирования работ по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана.

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Версия на английском языке ANAMA: Mines planted in Azerbaijan's territories led to devastating environmental consequences
Версия на азербайджанском языке ANAMA: Azərbaycan ərazilərində işğal vaxtı basdırılmış 1,5 milyon mina dağıdıcı ekoloji ziyan törədib

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