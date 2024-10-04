Ана Тони: Нам предстоит многому научиться у Азербайджана для нашего лидерства на COP30

Подготовка Азербайджана к COP29 идет очень хорошо. Бразилия оказывает Азербайджану всестороннюю поддержку в рамках председательства на COP. Нам предстоит многому научиться у Азербайджана, чтобы возглавить COP30.

Подготовка Азербайджана к COP29 идет очень хорошо. Бразилия оказывает Азербайджану всестороннюю поддержку в рамках председательства на COP. Нам предстоит многому научиться у Азербайджана, чтобы возглавить COP30.

Об этом американскому бюро Report заявила Национальный секретарь Бразилии по вопросам изменения климата Ана Тони.

Ана Тони отметила, что высоко оценивает инициативы Азербайджана, обсуждения с ее страной в преддверии COP29 и ожидания от конференции под руководством назначенного президента COP29, министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева: "Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном в рамках подготовки к COP29. Инициатива "Рио Тройка" была заложена в 1992 году, и сегодня очень радостно видеть, что эта инициатива вновь в повестке дня COP. Бразилия полностью поддерживает эту инициативу и включит ее в наш план действий на COP30. Совместная работа в рамках тройки председательств COP, которая включает ОАЭ (COP28), Азербайджан (COP29) и Бразилию (COP30), способствовала более тесному сотрудничеству между нашими странами. Как видите, сегодня на мне шаль с символом COP29".

"Через несколько дней, 10-11 октября, я впервые приеду в Азербайджан для участия в мероприятии перед COP29, и я очень взволнована. Члены делегации, которой я руковожу, уже несколько раз бывали в Баку и рассказали мне о красоте города.

Я уверена, что в ходе встречи мы получим более подробную информацию о предстоящих обсуждениях, инициативах, соглашениях и проектах COP29", - добавила Ана Тони.