Амруллаев призвал разработать новые образовательные стратегии для подготовки молодежи к новым климатическим вызовам

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев призвал разработать новые образовательные стратегии для подготовки молодежи к грядущим вызовам, связанным с климатической устойчивостью.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев призвал разработать новые образовательные стратегии для подготовки молодежи к грядущим вызовам, связанным с климатической устойчивостью.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на панели высокого уровня "Экологизация образования и климатическая устойчивость" в рамках COP29.

По его словам, ресурсы для защиты экосистем, а также образовательные программы STEAM позволяют студентам работать над проектами, связанными с "зеленой энергией", устойчивостью и новыми технологиями.

Министр отметил, что в настоящее время только 50% стран включают вопросы изменения климата в свои учебные программы.

"Около 1,6 миллиона человек получают образование в Азербайджане. Наша цель — усилить знания каждого из них в борьбе с изменением климата. Они не только лидеры завтрашнего дня, но и творцы перемен сегодня", - сказал Амруллаев.