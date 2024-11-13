Амрит Бахадур Рай: Непал призывает к совместным усилиям в борьбе с климатическим кризисом

Непал придает большое значение климатической конференции COP29, будучи одной из стран, страдающих от последствий изменения климата.
Как передает Report, об этом секретарь МИД Непала Амрит Бахадур Рай заявил журналистам в кулуарах COP29.
"Мы горная страна, и нас беспокоит вопрос таяния ледников. Это касается не только Непала, но и других стран региона, миллионов людей, живущих в районе горной системы Гиндукуш. Мы хотим сохранить наши горы", - сказал он.
Бахадур Рай отметил важность совместных глобальных усилий для борьбы с климатическим кризисом и призвал развитые страны выполнить свои обязательства в вопросе климатического финансирования.
"Мы надеемся, что страны выполнят свои обязательства и приложат больше усилий для защиты климата", - сказал он.