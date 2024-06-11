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Замминистра: Проведение COP29 в Азербайджане говорит о международном авторитете страны

Замминистра: Проведение COP29 в Азербайджане говорит о международном авторитете страны Проведение COP29 в Азербайджане является наглядным примером авторитета страны на международной арене.
COP29
11 июня 2024 г. 12:23
Замминистра: Проведение COP29 в Азербайджане говорит о международном авторитете страны

Проведение COP29 в Азербайджане является наглядным примером авторитета страны на международной арене.

Как сообщает Report, данное мнение выразил заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан в рамках председательства на COP29 ведет тесные переговоры с международными организациями и различными странами по укреплению глобальной солидарности.

"Мы тесно сотрудничаем с ОАЭ и Бразилией в связи с СОР", - добавил замминистра.

Р.Гаджиев также подчеркнул, что Азербайджан поставил конкретные цели по снижению вредных выбросов в атмосферу до минимума к 2030 году и планирует к этому времени восстановить тысячи гектаров лесных массивов как на освобожденных территориях, так и в других регионах страны.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: COP29-a ev sahibliyinin Azərbaycana həvalə olunması beynəlxalq dəyərin bariz nümunəsidir

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