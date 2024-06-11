Замминистра: Проведение COP29 в Азербайджане говорит о международном авторитете страны

Проведение COP29 в Азербайджане является наглядным примером авторитета страны на международной арене.

Проведение COP29 в Азербайджане является наглядным примером авторитета страны на международной арене.

Как сообщает Report, данное мнение выразил заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев.

Он отметил, что Азербайджан в рамках председательства на COP29 ведет тесные переговоры с международными организациями и различными странами по укреплению глобальной солидарности.

"Мы тесно сотрудничаем с ОАЭ и Бразилией в связи с СОР", - добавил замминистра.

Р.Гаджиев также подчеркнул, что Азербайджан поставил конкретные цели по снижению вредных выбросов в атмосферу до минимума к 2030 году и планирует к этому времени восстановить тысячи гектаров лесных массивов как на освобожденных территориях, так и в других регионах страны.