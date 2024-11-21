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Амир Гивати: Израиль готов делиться технологиями в борьбе с климатическим кризисом

Амир Гивати: Израиль готов делиться технологиями в борьбе с климатическим кризисом Израиль готов делиться своим опытом и технологиями в борьбе с климатическим кризисом, особенно в области управления водными ресурсами.
COP29
21 ноября 2024 г. 13:48
Амир Гивати: Израиль готов делиться технологиями в борьбе с климатическим кризисом

Израиль готов делиться своим опытом и технологиями в борьбе с климатическим кризисом, особенно в области управления водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Метеорологической службы Израиля Амир Гивати на мероприятии по водным ресурсам в рамках COP29 в Баку.

Министр отметил уникальный опыт Израиля в борьбе с последствиями изменения климата. "В нашей стране либо выпадает крайне мало осадков, либо наблюдается их избыточное количество за короткий период. На этой неделе снова выпали рекордные осадки, но, с другой стороны, мы сталкиваемся проблемой засухи", - отметил Гивати.

По его словам, Израиль применяет комплексный подход к управлению водными ресурсами, разрабатывая инновационные технологии для орошения и получения питьевой воды из Средиземного моря посредством опреснения.

"Мы готовы делиться своими знаниями и технологиями в борьбе с климатическим кризисом с соседними и другими государствами. Мы понимаем, что ни одна страна не сможет справиться с этим кризисом в одиночку", - отметил Гивати.

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