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Амина Мохаммед: COP29 должна воплотить амбиции в реальные экономические результаты

Амина Мохаммед: COP29 должна воплотить амбиции в реальные экономические результаты Мир уже находится на рубеже превышения роста глобальной температуры выше 1,5 градуса, наблюдаются такие ужасающие последствия, как ураган Милтон.
COP29
10 октября 2024 г. 09:56
Амина Мохаммед: COP29 должна воплотить амбиции в реальные экономические результаты

Мир уже находится на рубеже превышения роста глобальной температуры выше 1,5 градуса, наблюдаются такие ужасающие последствия, как ураган Милтон.

Как передает Report, об этом заместитель генерального секретаря ООН Амина Джейн Мохаммед сказала в ходе открытия Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29) в Баку.

По словам Мохаммед, у людей еще есть надежда, поскольку мировое сообщество принимает различные меры борьбы.

"Конференция COP29 должна развить этот импульс и воплотить амбиции и принятые обязательства в реальные экономические результаты. В ноябре мы должны согласовать новую амбициозную цель в области финансирования климата, которая будет соответствовать масштабам проблемы, стоящей перед развивающимися странами", - сказала она.

Мохаммед призвала мировое сообщество сохранить целеустремленность в борьбе с климатическими изменениями, дух компромисса и мировой солидарности.

"В сегодняшнем неспокойном и разделенном мире мы должны удвоить наши коллективные усилия, чтобы достичь цели в 1,5 градуса, и защитить тех, кто находится на передовой климатического кризиса" - подытожила она.

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Версия на английском языке Amina Mohammed: COP29 must translate ambitions into real economic results
Версия на азербайджанском языке Əminə Məhəmməd: COP29 ambisiyaları real iqtisadi nəticələrə çevirməlidir

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