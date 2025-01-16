Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами

Соглашения, достигнутые на СОР29 по 6-й Статье, повышают прозрачность углеродных рынков и способствуют повышению уровня доверия среди сторон.

Достигнутые на СОР29 договоренности по 6-й Статье Парижского соглашения позволят повысить прозрачность углеродных рынков и будут способствовать повышению уровня доверия между сторонами Рамочной конвенции ООН по климату.

Об этом Report заявил научный сотрудник Атлантического совета Али Факих.

По его словам, централизованный механизм, предусмотренный Статьей 6.4 Парижского соглашения, вводит более высокие стандарты прозрачности в отношении углеродных кредитов, что может стимулировать больше инвестиций в экологически устойчивые проекты.

"Статья 6.8 сосредоточена на нерыночных подходах, которые поддерживают наращивание потенциала и обмен технологиями со странами с менее развитой рыночной инфраструктурой", - сказал он.

Факих также указал на необходимость справедливого распределения средств на климатическое финансирование, чтобы минимизировать экономический разрыв между богатыми государствами и странами с низкими экономическими показателями. По его мнению, это позволит в полной мере реализовывать концепцию углеродных рынков без экономических потерь развивающихся государств и наиболее уязвимых слоев населения.

"Необходимо рассмотреть вопрос о справедливом распределении финансирования в размере 300 млрд долларов, обещанного в рамках Бакинских целей финансирования. Приоритет должен быть отдан уязвимым группам населения, таким как мелкие фермеры, которые зачастую несут на себе основную тяжесть последствий изменения климата", - сказал он.

Али Факих также подчеркнул, что реализация новых рамочных программ в соответствии со статьями 6.2 и 6.4 требует значительных административных и технических ресурсов, в результате чего наименее развитые страны могут испытывать проблемы с реализацией соглашений без помощи со стороны ведущих экономик мира.

"Привлечение различных заинтересованных сторон имеет решающее значение и обеспечивает вовлечение местных сообществ, представителей частного сектора и политиков в процесс принятия решений", - сказал эксперт.

Он отметил, что подобные усилия могут повысить адаптационный потенциал, способствовать внедрению устойчивых практик и гарантировать, что климатическое финансирование даст результаты.