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Али Факих: Обязательства по взносам в Фонд потерь и ущерба должны распределяться справедливо

Али Факих: Обязательства по взносам в Фонд потерь и ущерба должны распределяться справедливо Фонд потерь и ущерба является полезной инициативой, поскольку она признает необходимость финансовой помощи странам, серьезно пострадавшим от изменения климата.
COP29
3 июня 2024 г. 14:33
Али Факих: Обязательства по взносам в Фонд потерь и ущерба должны распределяться справедливо

Фонд потерь и ущерба является полезной инициативой, поскольку она признает необходимость финансовой помощи наиболее уязвимым странам, серьезно пострадавшим от изменения климата.

Об этом Report рассказал научный сотрудник Атлантического совета Али Факих.

Но ученый не согласен с мнением, что страны, которые сегодня наносят наибольший ущерб окружающей среде, обязаны вносить наибольший вклад в фонд.

Факих объясняет это тем, что климатический кризис стал результатом не только нынешних процессов индустриализации, но и событий прошлых индустриальных скачков, которые происходили около 200 лет назад.

В качестве примера он привел Китай, который в настоящее время крупнейшей эмитент парниковых газов, указав, что это новое явление с исторической точки зрения.

"Если посмотреть на исторические показатели, на многие страны Запада приходится куда большая доля в нынешнем уровне парниковых газов в атмосфере из-за более раннего и длительного периода индустриализации", - подчеркнул он.

По мнению Факиха, было бы несправедливым требовать от таких стран, как Китай, наибольшего вклада в фонд, основываясь только на текущем уровне выбросов. Вместо этого, ученый предлагает рассмотреть в частном порядке как прошлое, так и современный уровень загрязнения окружающей среды.

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