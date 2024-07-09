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Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата

Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата Сессии сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР) представляет собой ценный международный форум обмена знаниями, передовым опытом и разработки мер по борьбе с изменением климата.
COP29
9 июля 2024 г. 12:07
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата

Сессии сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР) представляет собой ценный международный форум для обмена знаниями, передовым опытом и разработки мер по борьбе с изменениями климата.

Как передает Report, об этом сказал Генеральный директор и основатель компании Energy One Solutions International Ален Стивен.

По его мнению, сессии СОР важны для того, чтобы страны вновь подтвердили свои обязательства по борьбе с климатическими изменениями, оставив политику в стороне.

"Даже если на национальном уровне процесс выполнения обязательств и принятия решений медленный, сессии предоставляют государствам информацию и руководство для разработки климатических инициатив независимо от их внешней политики", - сказал он.

Говоря о переводе инфраструктур на "зеленую" энергию, Стивен отметил, что этот процесс крайне сложен.

"Проблема не только в том, чтобы внедрить "зеленые" источники энергии, но и в том, чтобы обеспечить надежность и устойчивость энергосистем", - сказал он.

Он пояснил, что массовая декарбонизация влияет на стабильность энергосистем, поскольку оператор сети не может полностью контролировать ее. Стивен считает, что энергосистемы будущего будут представлять собой совокупность виртуальных электростанций, самоуправляемых и самодостаточных, обменивающихся услугами через основную энергосистему и подстраивающихся под рыночные условия.

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Версия на азербайджанском языке Alen Stiven: COP iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə təcrübə mübadiləsi üçün mühüm platformadır

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