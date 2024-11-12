Александр Вучич: Азербайджан становится все более важным политическим игроком

Азербайджан становится все более важным политическим игроком.
Как передает Report, об этом журналистам сказал президент Сербии Александр Вучич.
Он отметил, что для Сербии очень важен переговорный процесс между Баку и Белградом по сотрудничеству в энергетической сфере и строительству газовой электростанции.
"Для нас очень важен газовый коридор, интерконнектор между Болгарией и Сербией для сбора газа и последующего производства электроэнергии. С другой стороны, логистические связи России с Ираном через Азербайджан, а затем со всеми остальными странами также очень полезны для нас", - сказал он.
Особое внимание Вучич уделил Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
"Средний коридор между странами Центральной Азии также имеет для нас огромное значение. И я хотел бы сказать своим гражданам, и сербским журналистам, что я поражен прогрессом, который наблюдаю в последнее время здесь, в Азербайджане", - сказал глава государства.
Вучич подчеркнул, что Сербия будет продолжать развивать сотрудничество с Азербайджаном.