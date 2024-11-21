О нас

Александр Сайер: UNFCCC содействует непрерывной деятельности СМИ на СОР29

Александр Сайер: UNFCCC содействует непрерывной деятельности СМИ на СОР29 UNFCCC делает все возможное для обеспечения непрерывной деятельности СМИ на СОР29.
COP29
21 ноября 2024 г. 12:38
Александр Сайер: UNFCCC содействует непрерывной деятельности СМИ на СОР29

UNFCCC делает все возможное для обеспечения непрерывной деятельности СМИ на СОР29.

Как передает Report, об этом журналистам заявил глава отдела коммуникации UNFCCC Александр Сайер.

"Наша команда делает все возможное, чтобы СМИ были осведомлены о происходящих событиях", - сказал он, отметив, что ежедневно сотрудникам медиаорганов рассылаются электронные письма с основной программой.

"Мы также используем социальные сети, push-уведомления, веб-сайт, где вы можете найти информацию, чтобы всегда быть в курсе происходящего", - подчеркнул он.

По словам Сайера, правительство Азербайджана успешно справилось с организацией медиацентра, сделав его доступным в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Alexander Saier: UNFCCC promotes continuous media activity at COP29
Версия на азербайджанском языке UNFCCC rəsmisi: Azərbaycan COP29-da media mərkəzinin təşkilini uğurla həyata keçirib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi