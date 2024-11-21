Александр Сайер: UNFCCC содействует непрерывной деятельности СМИ на СОР29

UNFCCC делает все возможное для обеспечения непрерывной деятельности СМИ на СОР29.

UNFCCC делает все возможное для обеспечения непрерывной деятельности СМИ на СОР29.

Как передает Report, об этом журналистам заявил глава отдела коммуникации UNFCCC Александр Сайер.

"Наша команда делает все возможное, чтобы СМИ были осведомлены о происходящих событиях", - сказал он, отметив, что ежедневно сотрудникам медиаорганов рассылаются электронные письма с основной программой.

"Мы также используем социальные сети, push-уведомления, веб-сайт, где вы можете найти информацию, чтобы всегда быть в курсе происходящего", - подчеркнул он.

По словам Сайера, правительство Азербайджана успешно справилось с организацией медиацентра, сделав его доступным в том числе и для людей с ограниченными возможностями.