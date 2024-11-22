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Алекпер Азизли: ASCO придерживается принципов устойчивого развития в своей деятельности

Алекпер Азизли: ASCO придерживается принципов устойчивого развития в своей деятельности ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) в своей деятельности придерживается принципов устойчивого развития.
COP29
22 ноября 2024 г. 19:34
Алекпер Азизли: ASCO придерживается принципов устойчивого развития в своей деятельности

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) в своей деятельности придерживается принципов устойчивого развития.

Об этом Report сообщил директор ASCO по устойчивому развитию и управлению выбросами Алекпер Азизли.

Он отметил, что одной из главных целей ASCO является минимизация воздействия на окружающую среду во всех аспектах деятельности.

"В ASCO проводятся планомерные и постоянные мероприятия, направленные на сведение к нулю возможного негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на поддержание минимального уровня отходов и выбросов, экономное использование водных и энергетических ресурсов. Мы организуем нашу деятельность в этой области в соответствии с требованиями национального законодательства, Международной морской организации, а также существующих международных конвенций в области судоходства", - сказал Азизли.

По его словам, принципы устойчивого развития ASCO в экологическом аспекте включают охрану окружающей среды, предотвращение аварий, эффективное управление отходами и выбросами, минимизацию негативного антропогенного воздействия на экосистемы.

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Версия на английском языке ASCO aligns operations with sustainable dev’t principles in ecological aspects
Версия на азербайджанском языке ASCO: Ekoloji aspektdə fəaliyyətimiz dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə uyğundur

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