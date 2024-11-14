Аль-Джарван: Мобилизация для защиты планеты невозможна без вклада НПО

Мобилизация общества для защиты планеты для будущих поколений невозможна без вклада гражданского общества.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Глобального совета по толерантности и миру Ахмед бин Мохаммед Аль-Джарван на совместных обсуждениях НПО Азербайджана, ОАЭ и Бразилии в рамках COP29.
По его словам, безучастность гражданского общества также препятствует повышению осведомленности людей о значимости климатических действий и обеспечению широкой поддержки политики финансирования.
Он отметил, что гражданское общество играет фундаментальную роль не только в реализации экологических программ, но и в формировании общественного мнения.
"НПО своими различными инициативами могут наводить широкие мосты сотрудничества с государственными и частными учреждениями, что повышает эффективность усилий по достижению устойчивости", - сказал Аль-Джарван.