Азербайджан начал выдачу электронных спецвиз участникам COP29

Активизирована система выдачи электронных спецвиз участникам COP29

Азербайджан начал выдачу бесплатных электронных "Специальных виз COP29" для иностранцев, прибывающих в страну для участия в климатической конференции.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию на сайте COP29, система выдачи спецвиз уже активизирована.

Специальная виза COP29 допускает только однократный въезд-выезд в страну. Для повторного въезда в страну участник конференции должен подать заявку на получение новой специальной визы COP29, используя регистрационный номер Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Паспорта всех иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан в рамках COP29, должны иметь срок действия не менее 6 месяцев после предполагаемой даты въезда в страну.

После подтверждения регистрации через систему онлайн-регистрации UNFCCC, участникам будет отправлена ​​ссылка для подачи заявок на визу по электронной почте. Дата выдачи будет указана на специальной визе COP29, она будет действительна до 30 ноября текущего года.

Участникам COP29 рекомендуется подать заявку на визу сразу после подтверждения их регистрация в UNFCCC.

При возникновении дополнительных вопросов участники конференции могут обратиться на электронную почту [email protected].