Активисты за экологически чистое сельское хозяйство потребовали климатическую справедливость на COP29

Без трансформации сельскохозяйственного производства не будет климатической справедливости и невозможно достичь цели в 1,5 градуса.

Без трансформации сельскохозяйственного производства не будет климатической справедливости и невозможно достичь цели в 1,5 градуса.

Как сообщает Report, об этом заявили участники акции производителей продукции сельского хозяйства, прошедшей в Голубой зоне COP29.

Участники акции выступали против ложных и ошибочных решений, предлагаемых при производстве продуктов питания со стороны крупного агробизнеса.

"Глобальный Север должен заплатить за разрушение системы сельского хозяйства в развивающихся странах", "Нет ГМО, Нет промышленным фермам, Нет пестицидам", - было написано на плакатах.

Они обвиняли крупные корпорации в разрушении традиционных сельхозпроизводств в погоне за сверхприбылями.

ФОТО: Вугар Ханларов