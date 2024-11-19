Активисты за экологически чистое сельское хозяйство потребовали климатическую справедливость на COP29

Без трансформации сельскохозяйственного производства не будет климатической справедливости и невозможно достичь цели в 1,5 градуса.
Как сообщает Report, об этом заявили участники акции производителей продукции сельского хозяйства, прошедшей в Голубой зоне COP29.
Участники акции выступали против ложных и ошибочных решений, предлагаемых при производстве продуктов питания со стороны крупного агробизнеса.
"Глобальный Север должен заплатить за разрушение системы сельского хозяйства в развивающихся странах", "Нет ГМО, Нет промышленным фермам, Нет пестицидам", - было написано на плакатах.
Они обвиняли крупные корпорации в разрушении традиционных сельхозпроизводств в погоне за сверхприбылями.
ФОТО: Вугар Ханларов