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Активисты за экологически чистое сельское хозяйство потребовали климатическую справедливость на COP29

Активисты за экологически чистое сельское хозяйство потребовали климатическую справедливость на COP29 Без трансформации сельскохозяйственного производства не будет климатической справедливости и невозможно достичь цели в 1,5 градуса.
COP29
19 ноября 2024 г. 13:04
Активисты за экологически чистое сельское хозяйство потребовали климатическую справедливость на COP29

Без трансформации сельскохозяйственного производства не будет климатической справедливости и невозможно достичь цели в 1,5 градуса.

Как сообщает Report, об этом заявили участники акции производителей продукции сельского хозяйства, прошедшей в Голубой зоне COP29.

Участники акции выступали против ложных и ошибочных решений, предлагаемых при производстве продуктов питания со стороны крупного агробизнеса.

"Глобальный Север должен заплатить за разрушение системы сельского хозяйства в развивающихся странах", "Нет ГМО, Нет промышленным фермам, Нет пестицидам", - было написано на плакатах.

Они обвиняли крупные корпорации в разрушении традиционных сельхозпроизводств в погоне за сверхприбылями.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на азербайджанском языке ФотоFəallar COP29-da iqlim ədaləti tələb ediblər
Версия на английском языке ФотоOrganic farming activists demand climate justice at COP29

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