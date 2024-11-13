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Активистка: Представители Африки на COP29 рассчитывают на мобилизацию средств на борьбу с климатом

Активистка: Представители Африки на COP29 рассчитывают на мобилизацию средств на борьбу с климатом Представители африканских стран на климатической конференции COP29 в Баку уделят основное внимание вопросам мобилизации финансовых средств.
COP29
13 ноября 2024 г. 09:43
Активистка: Представители Африки на COP29 рассчитывают на мобилизацию средств на борьбу с климатом

Представители африканских стран на климатической конференции COP29 в Баку уделят основное внимание вопросам мобилизации финансовых средств.

Как сообщает Report, об этом журналистам в кулуарах третьего дня климатической конференции заявила молодежная активистка по борьбе с изменением климата из Кении Патриция Комбо.

«Для нас, жителей развивающихся стран, это вопрос не только экономический, но и основанный на глубоких ценностях, так как мы тесно взаимодействуем с нашими сообществами и лучше понимаем, что значит потеря и ущерб, ведь мы видим это на местах", - сказала она.

По ее словам, ключевая задача стран Африки — мобилизовать средства, чтобы гранты направлялись на поддержку наиболее уязвимых сообществ.

"Мы хотим, чтобы проекты, ориентированные на самые уязвимые слои населения, эффективно реализовывались и приносили ощутимую пользу людям. Кроме того, мы стремимся к принятию амбициозных национально определенных вкладов (NDC), которые будут сосредоточены на благополучии и обеспечении средств к существованию для наших сообществ», - подчеркнула Комбо.

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Версия на азербайджанском языке Patrisiya Kombo: COP29-da iqlimlə mübarizə üçün vəsaitlərin səfərbər edilməsinə ümid edirik
Версия на английском языке Activist: African representatives at COP29 count on mobilization of climate action fund

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