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Активистка: Мы провели очень содержательную встречу с генсеком ООН на "полях" COP29

Активистка: Мы провели очень содержательную встречу с генсеком ООН на "полях" COP29 На климатической конференции COP29 в Баку созданы все условия, чтобы голос молодежи был услышан, а их усилия в борьбе с изменением климата стали результативными.
COP29
15 ноября 2024 г. 18:32
Активистка: Мы провели очень содержательную встречу с генсеком ООН на полях COP29

На климатической конференции COP29 в Баку созданы все условия, чтобы голос молодежи был услышан, а их усилия в борьбе с изменением климата стали результативными.

Об этом Report заявила Молодежный делегат от Азербайджана на COP29 Айсель Азизова.

«На конференции организаторы создают среду для обмена идеями и обсуждения будущего планеты, демонстрируя вовлеченность молодежи в вопросы устойчивого развития и климата», — отметила Азизова.

Она подчеркнула значимость встречи накануне генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с молодыми эко-активистами из разных стран мира в рамках .

По словам Азизовой, в ходе встречи обсуждалась важность молодежных инициатив.

«Этот диалог помог нам лучше понять причины климатических изменений и возможные пути их решения, предоставив ценные рекомендации для дальнейшей работы. Господин Гутерриш провел с нами очень содержательную встречу, ответил на наши вопросы и выслушал нас», — добавила она.

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Версия на английском языке Activist: We had a very meaningful meeting with UN Secretary-General at COP29 sidelines
Версия на азербайджанском языке Fəal: COP29 çərçivəsində BMT Baş katibi ilə çoxməzmunlu görüş keçirdik

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