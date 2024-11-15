Активистка: Мы провели очень содержательную встречу с генсеком ООН на "полях" COP29

На климатической конференции COP29 в Баку созданы все условия, чтобы голос молодежи был услышан, а их усилия в борьбе с изменением климата стали результативными.

На климатической конференции COP29 в Баку созданы все условия, чтобы голос молодежи был услышан, а их усилия в борьбе с изменением климата стали результативными.

Об этом Report заявила Молодежный делегат от Азербайджана на COP29 Айсель Азизова.

«На конференции организаторы создают среду для обмена идеями и обсуждения будущего планеты, демонстрируя вовлеченность молодежи в вопросы устойчивого развития и климата», — отметила Азизова.

Она подчеркнула значимость встречи накануне генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с молодыми эко-активистами из разных стран мира в рамках .

По словам Азизовой, в ходе встречи обсуждалась важность молодежных инициатив.

«Этот диалог помог нам лучше понять причины климатических изменений и возможные пути их решения, предоставив ценные рекомендации для дальнейшей работы. Господин Гутерриш провел с нами очень содержательную встречу, ответил на наши вопросы и выслушал нас», — добавила она.