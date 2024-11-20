Акира Коно: Для достижения целей декарбонизации необходимо использовать существующие технологии

Одним из важнейших шагов для достижения поставленных целей по декарбонизации является максимальное использование существующих технологий.
Об этом Report заявил исполнительный вице-президент и финансовый директор японской транспортно-логистической компании Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) Акира Коно.
По его словам, существующие технологические возможности судоходной отрасли все еще не позволяют обеспечить электрификацию крупных судов: "Технически безуглеродное топливо в настоящее время не существует. До 2030 года наша основная цель - сократить использование ископаемого топлива, используя существующие технологии. Мы также ожидаем, что после 2030 года станет доступным альтернативное топливо, в частности, аммиак".
Он добавил, что NYK в настоящее время сотрудничает с японскими производителями двигателей и судостроителями для разработки крупных судов, работающих на аммиачном топливе. При этом одним из главных препятствий на сегодняшний день, по его мнению, являются высокие затраты на декарбонизацию.