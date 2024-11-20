Акира Коно: Для достижения целей декарбонизации необходимо использовать существующие технологии

Одним из важнейших шагов для достижения поставленных целей по декарбонизации является максимальное использование существующих технологий.

Одним из важнейших шагов для достижения поставленных целей по декарбонизации является максимальное использование существующих технологий.

Об этом Report заявил исполнительный вице-президент и финансовый директор японской транспортно-логистической компании Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) Акира Коно.

По его словам, существующие технологические возможности судоходной отрасли все еще не позволяют обеспечить электрификацию крупных судов: "Технически безуглеродное топливо в настоящее время не существует. До 2030 года наша основная цель - сократить использование ископаемого топлива, используя существующие технологии. Мы также ожидаем, что после 2030 года станет доступным альтернативное топливо, в частности, аммиак".

Он добавил, что NYK в настоящее время сотрудничает с японскими производителями двигателей и судостроителями для разработки крупных судов, работающих на аммиачном топливе. При этом одним из главных препятствий на сегодняшний день, по его мнению, являются высокие затраты на декарбонизацию.