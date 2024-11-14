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Акинвуми Адесина: МБР должны сыграть ключевую роль в мобилизации климатического финансирования

Акинвуми Адесина: МБР должны сыграть ключевую роль в мобилизации климатического финансирования Многосторонние банки развития должны сыграть ключевую роль в мобилизации климатического финансирования.
COP29
14 ноября 2024 г. 11:11
Акинвуми Адесина: МБР должны сыграть ключевую роль в мобилизации климатического финансирования

Многосторонние банки развития (МБР) должны сыграть ключевую роль в мобилизации климатического финансирования.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Группы Африканского банка развития Акинвуми Адесина в ходе круглого стола "Трансформационная климатическая деятельность: Перевод акцента с финансовых поступлений на влияние и на каталитическое воздействие МБР" в рамках COP29.

По его словам, целью является к 2030 году утроить использование возобновляемых источников энергии, удвоить энергоэффективность и остановить вырубку лесов.

"При этом объем финансирования, необходимый для борьбы с изменением климата, варьируется от 5 до 11 трлн долларов США, в среднем 8 трлн долларов США. В этой связи, МБР должны сыграть ключевую роль в мобилизации климатического финансирования", - сказал он.

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Версия на английском языке Akinwumi Adesina: MDBs must play key role in mobilizing climate finance
Версия на азербайджанском языке Bank prezidenti: “Müstəqil İnkişaf Bankları iqlim maliyyəsinin səfərbər edilməsində əsas rol oynamalıdır"

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