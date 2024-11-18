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Айгюн Алиева: Развития тюркской географии можно достичь путем укрепления человеческого капитала

Айгюн Алиева: Развития тюркской географии можно достичь путем укрепления человеческого капитала Сегодня отношения между тюркскими государствами развиваются с высокой динамикой во всех сферах общественно-политической жизни.
COP29
18 ноября 2024 г. 14:28
Айгюн Алиева: Развития тюркской географии можно достичь путем укрепления человеческого капитала

Сегодня отношения между тюркскими государствами развиваются с высокой динамикой во всех сферах общественно-политической жизни.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева на Форуме турецкой климатической инициативы по проблемам человеческого капитала в рамках COP29.

Она подчеркнула, что страны тюркского мира объединяют исторические связи: "Важно провести Форум НПО тюркских государств в рамках тематического дня COP29, посвященного "человеческому капиталу". Как отметил президент Ильхам Алиев, XXI век должен стать веком развития тюркского мира".

Исполнительный директор агентства напомнила, что через несколько недель в Узбекистане пройдет II Форум НПО тюркских государств: "Считаю, что только путем укрепления человеческого капитала можно достичь долгосрочного развития тюркской географии и совместно бороться с экологическими угрозами, с которыми сталкивается регион".

Цель Форума турецкой климатической инициативы - объединить НПО государств-членов Организации тюркских государств для обсуждения влияния климатических изменений на человеческий капитал.

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Версия на азербайджанском языке Aygün Əliyeva: İnsan kapitalının gücləndirilməsi ilə Türk coğrafiyasının inkişafına nail olmaq olar

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