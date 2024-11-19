Айгюн Алиева: Необходимы срочные и безотлагательные меры для решения проблем Каспия

13:26

Проблема обмеления Каспийского моря угрожает не только окружающей среде, но и миллионам людей, зависящих от него, необходимы срочные меры.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева на форуме "Каспийское море и устойчивое развитие: Защита окружающей среды", проходящем в рамках COP29.

Она подчеркнула, что изменение климата и человеческая деятельность серьезно влияют на Каспийское море: "Море отступает с каждым годом. Это результат факторов, выходящих за пределы наших границ, поскольку истоки питающих его рек находятся в других странах".

А.Алиева предупредила, что без срочных и безотлагательных мер последствия будут необратимы:

"Проблема Каспийского моря угрожает экологии и миллионам людей, зависящих от него. Мы стоим перед гуманитарным кризисом, ставящим под удар средства к существованию, культуру и будущее".

Она также подчеркнула необходимость регионального сотрудничества и глобальной солидарности для решения этой проблемы.