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Айгюн Алиева: Необходимо обеспечить эффективность мер в борьбе с изменением климата

Айгюн Алиева: Необходимо обеспечить эффективность мер в борьбе с изменением климата 13:33
COP29
14 ноября 2024 г. 14:03
Айгюн Алиева: Необходимо обеспечить эффективность мер в борьбе с изменением климата

Климатическая конференция COP29 предприняла важные шаги для обеспечения учета мнения всех сторон по проблеме изменения климата.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Государственного агентства по поддержке НПО Айгюн Алиева на совместном обсуждении с участием НПО Азербайджана, ОАЭ и Бразилии в рамках COP29.

По ее словам, ОАЭ, Азербайджан и Бразилия объединены общими устремлениями, устойчивостью, прогрессом и сотрудничеством, играя уникальную роль в решении глобальных проблем.

"Устраняя различия посредством сотрудничества, можно построить мир, который будет служить интересам всех наций и народов", - подчеркнула А.Алиева.

Глава Госагентства отметила, что необходимо стремиться к тому, чтобы действия по климату были не только всеобъемлющими, но и эффективными. "Наиболее уязвимые среди нас - женщины, молодежь, изолированные сообщества и те, кто находится в регионах, наиболее подверженных влиянию климата, должны быть в центре нашего решения", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyinin icraçı direktoru: COP29 bütün səslərin eşidilməsini təmin etməkdə mühüm addımlar atıb

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