О нас

Аиша Хумера: Вопрос справедливых цен на углерод важен для развивающихся стран

Аиша Хумера: Вопрос справедливых цен на углерод важен для развивающихся стран Вопрос справедливых цен на углерод имеет ключевое значение для развивающихся стран.
COP29
14 ноября 2024 г. 10:23
Аиша Хумера: Вопрос справедливых цен на углерод важен для развивающихся стран

Вопрос справедливых цен на углерод имеет ключевое значение для развивающихся стран.

Как сообщает Report, об этом представитель Министерства по изменению климата Пакистана Аиша Хумера заявила на мероприятии "К определению цен на углерод в мире - как сделать это справедливо?" в рамках COP29 в Баку.

По ее словам, в процессе регулирования цен должны учитываться принципы социальной справедливости.

"В частности, необходимо защитить интересы стран с низким уровнем дохода, усилить международное сотрудничество в этом направлении", - сказала Хумера.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Aisha Humera: Issue of fair carbon pricing important for developing countries
Версия на азербайджанском языке Aişa Humera: “İnkişaf etməkdə olan ölkələr üçün ədalətli karbon qiymətləri əhəmiyyətlidir”

Другие новости из категории

В рамках COP29 в Баку стартовал министерский форум по зеленому управлению
В рамках COP29 в Баку стартовал министерский форум по зеленому управлению
14 ноября 2024 г. 10:51
Талех Кязымов: Азербайджан привержен ускорению зеленого перехода
Талех Кязымов: Азербайджан привержен ускорению "зеленого перехода"
14 ноября 2024 г. 10:42
Ульви Мехтиев: Превращение Азербайджана в страну зеленого развития является одной из главных целей
Ульви Мехтиев: Превращение Азербайджана в страну зеленого развития является одной из главных целей
14 ноября 2024 г. 10:30
Юсиф Абдуллаев: Наша цель - стимулировать инновационные решения в области изменения климата
Юсиф Абдуллаев: Наша цель - стимулировать инновационные решения в области изменения климата
14 ноября 2024 г. 10:19
Нигяр Арпадараи: Частный сектор принимает активное участие на COP29
Нигяр Арпадараи: Частный сектор принимает активное участие на COP29
14 ноября 2024 г. 10:09
AZPROMO: Необходимо изучить потенциал Азербайджана как стратегического инвестиционного пространства
AZPROMO: Необходимо изучить потенциал Азербайджана как стратегического инвестиционного пространства
14 ноября 2024 г. 10:09
Президент встретился с главным советником временного правительства Бангладеш
ФотоПрезидент встретился с главным советником временного правительства Бангладеш
14 ноября 2024 г. 10:01
Ялчын Рафиев: Климатическое финансирование - важнейший фактор в достижении целей Парижского соглашения
Ялчын Рафиев: Климатическое финансирование - важнейший фактор в достижении целей Парижского соглашения
14 ноября 2024 г. 09:50
Climate Analytics: Малые островные государства сталкиваются с энергетическими проблемами
Climate Analytics: Малые островные государства сталкиваются с энергетическими проблемами
14 ноября 2024 г. 09:50
Президент ЕБРР: Главный ожидаемый результат от COP29 - достижение новой коллективной количественной цели
Президент ЕБРР: Главный ожидаемый результат от COP29 - достижение новой коллективной количественной цели
14 ноября 2024 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi