Аиша Хумера: Вопрос справедливых цен на углерод важен для развивающихся стран

Вопрос справедливых цен на углерод имеет ключевое значение для развивающихся стран.

Вопрос справедливых цен на углерод имеет ключевое значение для развивающихся стран.

Как сообщает Report, об этом представитель Министерства по изменению климата Пакистана Аиша Хумера заявила на мероприятии "К определению цен на углерод в мире - как сделать это справедливо?" в рамках COP29 в Баку.

По ее словам, в процессе регулирования цен должны учитываться принципы социальной справедливости.

"В частности, необходимо защитить интересы стран с низким уровнем дохода, усилить международное сотрудничество в этом направлении", - сказала Хумера.