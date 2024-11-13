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Агилера Камила: Города должны обезвреживать 70% органических отходов к 2030 году - ЭКСКЛЮЗИВ

Агилера Камила: Города должны обезвреживать 70% органических отходов к 2030 году - ЭКСКЛЮЗИВ 13:27
COP29
13 ноября 2024 г. 13:42
Агилера Камила: Города должны обезвреживать 70% органических отходов к 2030 году - ЭКСКЛЮЗИВ

Города по всему миру могут значительно сократить выбросы метана и внести свой вклад в удержание глобального потепления на уровне 1,5°C, взяв на себя обязательство утилизировать 70% органических отходов к 2030 году.

Об этом Report заявила консультант по Латинской Америке и Карибскому бассейну консультационного центра GAIA Агилера Камила.

По ее словам, стратегии нулевых отходов, такие как разделение мусора у источника и обезвреживание органических отходов, способны сократить выбросы метана от твердых отходов до 95%.

"Эти подходы также могут стать основой для создания экологически чистых рабочих мест, поддержки местных фермеров и расширения возможностей для сборщиков мусора и работников по обезвреживанию отходов, обеспечивая им справедливый и устойчивый переход. Мы призываем руководителей городов присоединиться к этому движению, чтобы построить устойчивые сообщества и добиться долгосрочных результатов", - подчеркнула А.Камила.

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Версия на английском языке Aguilera Camila: Cities must process 70% of organic waste by 2030 - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Aguilera Camila: "Şəhərlər 2030-cu ilə qədər orqanik tullantıların 70 %-ni zərərsizləşdirməlidir" - EKSKLÜZİV

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