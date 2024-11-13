Агилера Камила: Города должны обезвреживать 70% органических отходов к 2030 году - ЭКСКЛЮЗИВ

13:27

Города по всему миру могут значительно сократить выбросы метана и внести свой вклад в удержание глобального потепления на уровне 1,5°C, взяв на себя обязательство утилизировать 70% органических отходов к 2030 году.

Об этом Report заявила консультант по Латинской Америке и Карибскому бассейну консультационного центра GAIA Агилера Камила.

По ее словам, стратегии нулевых отходов, такие как разделение мусора у источника и обезвреживание органических отходов, способны сократить выбросы метана от твердых отходов до 95%.

"Эти подходы также могут стать основой для создания экологически чистых рабочих мест, поддержки местных фермеров и расширения возможностей для сборщиков мусора и работников по обезвреживанию отходов, обеспечивая им справедливый и устойчивый переход. Мы призываем руководителей городов присоединиться к этому движению, чтобы построить устойчивые сообщества и добиться долгосрочных результатов", - подчеркнула А.Камила.