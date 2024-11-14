Агентство: В течение первых трех дней COP29 перевезено 123 тыс. пассажиров

В течение первых трех дней климатической конференции COP29 перевезено 123 тысячи пассажиров.

В течение первых трех дней климатической конференции COP29 перевезено 123 тысячи пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, пассажиры были безопасно и комфортно доставлены из Международного аэропорта Гейдар Алиев до станции метро "28 Мая" экспресс-маршрутом H1 и до станции "Ахмедлы" экспресс-маршрутом H2.

Перевозки осуществляются бесплатно.

В дни проведения климатической конференции Агентство наземного транспорта работает в усиленном режиме для обеспечения комфортной и безопасной перевозки гостей, участвующих в COP29. В пассажирских перевозках задействованы более 1 600 сотрудников.

Напомним, что в первый день COP29 шаттлами было перевезено 35 тысяч пассажиров, а во второй день - около 45 тысяч.