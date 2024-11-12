Агентство продбезопасности не зафиксировало проблем на объектах общепита на территории COP29

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) не зафиксировало никаких проблем на объектах общепита на территории проведения климатической конфренции COP29.

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) не зафиксировало никаких проблем на объектах общепита на территории проведения климатической конфренции COP29.

Об этом сказал Report руководитель аппарата АПБА Эльхан Микаилов.

По его словам, вся поставляемая на территорию COP29 пища проходит проверку сотрудников агентства: "В настоящее время в Синей и Зеленой зонах более 130 сотрудников контролируют приготовление, обработку пищевых продуктов на 56 объектах. Питание, предоставляемое техническому персоналу, также допускается к употреблению только после соответствующей лабораторной экспертизы".

Микаилов рассказал, что агентство еще за месяцы до начала мероприятия получило список всех поставщиков продуктов питания, которые будут размещены на территории, и провело мониторинг их производственных площадей и кухонь: "Нам заранее были представлены проекты всех пищевых объектов, расположенных здесь, после чего мы дали соответствующие заключения и рекомендации".