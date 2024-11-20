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Африканские страны объединяются против неоколониализма: Встреча в Баку

Африканские страны объединяются против неоколониализма: Встреча в Баку Представители африканских стран обсудили в Баку новые проявления неоколониализма и совместные меры по его предотвращению, реализацию проектов сотрудничества, а также нанесенный окружающей среде и здоровью людей ущерб в результате колониальной политики мет
COP29
20 ноября 2024 г. 17:53
Африканские страны объединяются против неоколониализма: Встреча в Баку

Представители африканских стран обсудили в Баку новые проявления неоколониализма и совместные меры по его предотвращению, реализацию проектов сотрудничества, а также нанесенный окружающей среде и здоровью людей ущерб в результате колониальной политики метрополий.

Как сообщат Report, эти вопросы обсуждались в ходе встречи с представителями Бакинской инициативной группы.

Во встрече, приняли участие депутаты, руководители неправительственных организаций, политики, экоактивисты и правозащитники из Мали, Того, Джибути, Нигерии, Кении, Демократической Республики Конго и Мавритании.

"Мы должны объединить усилия для защиты наших природных ресурсов, которые продолжают эксплуатироваться в ущерб экологии и нашему будущему. Настало время добиться реальной ответственности со стороны международных корпораций,"- сказал Макелеле Каучу Ален Бисимва, директор по программам Фронта защиты окружающей среды и охраняемых территорий Демократической Республики Конго, пострадавшей от колонизации.

По словам Абдульсамад Саид Арре, специалиста по социальному развитию организации “Paix & Lait” (Джибути), колониальное наследие продолжает оказывать влияние на развитие этих стран даже после получения независимости. "Мы должны работать над социальным прогрессом, основанным на справедливости и равенстве,"- сказал он.

Руководитель программы 350 Power Shift из Кении Силали Джозеф Мутуа отметил, что молодежные движения, такие как 350 Power Shift, показывают, "что у нас есть возможность противостоять климатическим вызовам". Африка должна быть услышана в глобальной климатической повестке, подчеркнул он.

“Восстановление лесов — это не просто экологическая мера, но и способ борьбы с бедностью и повышения устойчивости наших общин", - сказала Фатумата Джире, менеджер организации ASRAD (в поддержку развития и восстановления лесов) из Мали.

В свою очередь, президент этой организации Кабине Думбия, отметил что, восстановление экосистем — это одновременно долг и надежда. "Мы должны добиться справедливого распределения ресурсов, чтобы защитить природу и нашу культуру", - сказал он.

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Версия на английском языке ФотоAfrican сountries unite against neo-colonialism: Meeting in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAfrika ölkələri Bakıda müstəmləkəçiliyə qarşı birləşir

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