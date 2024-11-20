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Афке ван Рейн: В Нидерландах обеспечивается ускоренный переход к устойчивой мобильности

Афке ван Рейн: В Нидерландах обеспечивается ускоренный переход к устойчивой мобильности В Нидерландах разработано видение мобильности, определяющее новый подход к транспорту, ведется работа над расширением его охвата.
COP29
20 ноября 2024 г. 13:41
Афке ван Рейн: В Нидерландах обеспечивается ускоренный переход к устойчивой мобильности

В Нидерландах разработано видение мобильности, определяющее новый подход к транспорту, ведется работа над расширением его охвата.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра окружающей среды и международных отношений Нидерландов Афке ван Рейн на Министерской встрече по климату и урбанизации в рамках COP29.

По ее словам, в стране поощряются умные транспортные решения, ведется работа на уровне правительства и со всеми заинтересованными сторонами, чтобы ускорить переход к устойчивой мобильности.

Министр отметила, что транспорт играет ключевую роль в борьбе с изменением климата, поэтому данный сектор должен быть приоритетным, и необходим интегрированный подход для достижения целей устойчивого развития.

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Версия на азербайджанском языке Niderlandlı nazir müavini: “Nəqliyyata yeni yanaşmanı müəyyən edən mobillik baxışı hazırlanıb”

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