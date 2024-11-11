Адриан Мартинез Бланка: Пришло время для принятия ответственных решений

Представители НПО принимают участие на глобальных климатических конференциях для того, чтобы добиться справедливости и остановить климатические изменения.

Представители НПО принимают участие на глобальных климатических конференциях для того, чтобы добиться справедливости и остановить климатические изменения.

Как сообщает Report, об этом директор неправительственной организации La Ruta del Clima Адриан Мартинез Бланка сказал в понедельник в Баку на пресс-конференции, посвященной проблемам климата, возмещения ущерба и правам человека в рамках COP29.

Он выразил надежду, что виновные будут привлечены к ответственности: "Они стремятся отсрочить решение проблем ради получения прибыли от использования ископаемого топлива, несмотря на взятые обязательства и необходимость в принятии неотложных мер. Однако мы здесь для того, чтобы защищать интересы людей и природы", - сказал он.

Глава организации также отметил, что пришло время для изменений и ответственных решений. "Людям больше не нужны слова. Их права нарушены, и им нужны конкретные и своевременные решения, которых они пока не видят. Мы должны это изменить. Пришло время для ответственности, справедливости и борьбы с изменением климата", - заключил он.