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Адриан Мартинез Бланка: Пришло время для принятия ответственных решений

Адриан Мартинез Бланка: Пришло время для принятия ответственных решений Представители НПО принимают участие на глобальных климатических конференциях для того, чтобы добиться справедливости и остановить климатические изменения.
COP29
11 ноября 2024 г. 10:06
Адриан Мартинез Бланка: Пришло время для принятия ответственных решений

Представители НПО принимают участие на глобальных климатических конференциях для того, чтобы добиться справедливости и остановить климатические изменения.

Как сообщает Report, об этом директор неправительственной организации La Ruta del Clima Адриан Мартинез Бланка сказал в понедельник в Баку на пресс-конференции, посвященной проблемам климата, возмещения ущерба и правам человека в рамках COP29.

Он выразил надежду, что виновные будут привлечены к ответственности: "Они стремятся отсрочить решение проблем ради получения прибыли от использования ископаемого топлива, несмотря на взятые обязательства и необходимость в принятии неотложных мер. Однако мы здесь для того, чтобы защищать интересы людей и природы", - сказал он.

Глава организации также отметил, что пришло время для изменений и ответственных решений. "Людям больше не нужны слова. Их права нарушены, и им нужны конкретные и своевременные решения, которых они пока не видят. Мы должны это изменить. Пришло время для ответственности, справедливости и борьбы с изменением климата", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Adrian Martinez Blanka: Məsuliyyətli qərarlar qəbul etməyin vaxtı çatıb
Версия на английском языке Adrian Martinez Blanco: It's time to make responsible decisions

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