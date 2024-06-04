ADNOC: Надеемся увидеть по итогам COP29 изменения в сфере зеленого финансирования

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) надеется увидеть изменение в сфере зеленого финансирования по итогам COP29, который пройдет в ноябре в Баку.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) надеется увидеть изменение в сфере зеленого финансирования по итогам COP29, который пройдет в ноябре в Баку.

Об этом Report сообщили в компании.

"COP29 - это возможность развить консенсус, который был достигнут в ходе прошлой сессии Конференции сторон. Надеемся, что в ходе COP29 миллиарды, которые должны быть направлены на зеленое финансирование, превратятся в триллионы",- сказал представитель компании, добавив, что все эти усилия помогут достичь сохранения "Цели в 1,5 градуса".

Он отметил, что 29-я сессия COP является чрезвычайно захватывающей перспективой.