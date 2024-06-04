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ADNOC: Надеемся увидеть по итогам COP29 изменения в сфере зеленого финансирования

ADNOC: Надеемся увидеть по итогам COP29 изменения в сфере зеленого финансирования Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) надеется увидеть изменение в сфере зеленого финансирования по итогам COP29, который пройдет в ноябре в Баку.
COP29
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Надеемся увидеть по итогам COP29 изменения в сфере зеленого финансирования

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) надеется увидеть изменение в сфере зеленого финансирования по итогам COP29, который пройдет в ноябре в Баку.

Об этом Report сообщили в компании.

"COP29 - это возможность развить консенсус, который был достигнут в ходе прошлой сессии Конференции сторон. Надеемся, что в ходе COP29 миллиарды, которые должны быть направлены на зеленое финансирование, превратятся в триллионы",- сказал представитель компании, добавив, что все эти усилия помогут достичь сохранения "Цели в 1,5 градуса".

Он отметил, что 29-я сессия COP является чрезвычайно захватывающей перспективой.

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Версия на азербайджанском языке ADNOC: COP29-un nəticələrinə əsasən “yaşıl maliyyə” sahəsində dəyişikliklərə ümid edirik
Версия на английском языке ADNOC hopes for green financing boost at COP29 in Baku

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