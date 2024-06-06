ADNOC: Азербайджан превосходно проведет COP29

Национальная нефтяная компания Абу-Даби уверена в том, что 29-я сессия COP в Баку будет организована на превосходном уровне.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби уверена в том, что 29-я сессия COP в Баку будет организована на превосходном уровне.

Об этом, как передает Report, заявил вице-президент по внутренним, культурным и переменным коммуникациям компании ADNOC (ОАЭ) Али Аль Сайег, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"ОАЭ успешно провели COP28, и это позитивно отразилось на процессах, связанных с вопросами энергетического перехода в стране. Уверен, что Азербайджан превосходно проведет COP29", - подчеркнул Али Аль Сайег.