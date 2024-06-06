О нас

ADNOC: Азербайджан превосходно проведет COP29

ADNOC: Азербайджан превосходно проведет COP29 Национальная нефтяная компания Абу-Даби уверена в том, что 29-я сессия COP в Баку будет организована на превосходном уровне.
COP29
6 июня 2024 г. 15:47
ADNOC: Азербайджан превосходно проведет COP29

Национальная нефтяная компания Абу-Даби уверена в том, что 29-я сессия COP в Баку будет организована на превосходном уровне.

Об этом, как передает Report, заявил вице-президент по внутренним, культурным и переменным коммуникациям компании ADNOC (ОАЭ) Али Аль Сайег, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"ОАЭ успешно провели COP28, и это позитивно отразилось на процессах, связанных с вопросами энергетического перехода в стране. Уверен, что Азербайджан превосходно проведет COP29", - подчеркнул Али Аль Сайег.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ADNOC: Azərbaycan COP29-u yüksək səviyyədə keçirəcək

Экслюзивные новости

Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
4 июня 2024 г. 15:23
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
4 июня 2024 г. 14:42
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина Евро-5
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5"
4 июня 2024 г. 14:03
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
4 июня 2024 г. 12:31
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по Шахдениз-1
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по "Шахдениз-1"
4 июня 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi