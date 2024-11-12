Администрация Байдена ускорит распределение средств на борьбу с изменением климата

Администрация президента США Джо Байдена планирует до прихода к власти Дональда Трампа распределить все остающиеся в ее распоряжении средства на проекты по борьбе против изменения климата.

Администрация президента США Джо Байдена планирует до прихода к власти Дональда Трампа распределить все остающиеся в ее распоряжении средства на проекты по борьбе против изменения климата.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN.

"У нас еще полно работы, и у нас есть 72 дня, как я думаю, чтобы со всем справиться", - заявил журналистам на полях климатического саммита COP29 в Баку старший советник президента США по вопросам экоинноваций и внедрения зеленой энергии Джон Подеста, говоря о распределении этих средств.

По его словам, администрация Байдена намерена выполнить все свои обязательства в рамках принятого в 2022 году Закона о снижении инфляции, который, помимо прочего, предусматривает выделение федеральными властями штатам денег на борьбу против изменения климата.

При этом CNN отмечает, что основная часть этих денег и так уже израсходована. По подсчетам телеканала, администрация Байдена ранее уже распределили примерно $103 млрд – 92% всех средств на климат в рамках Закона о снижении инфляции.