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Адиль Керимли: В мировых СМИ распространяют фейки с целью нанести ущерб имиджу Азербайджана

Адиль Керимли: В мировых СМИ распространяют фейки с целью нанести ущерб имиджу Азербайджана Азербайджан всегда чутко относился не только к своему, но и мировому культурному наследию.
COP29
15 ноября 2024 г. 18:01
Адиль Керимли: В мировых СМИ распространяют фейки с целью нанести ущерб имиджу Азербайджана

Азербайджан всегда чутко относился не только к своему, но и мировому культурному наследию.

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Адиль Керимли на встрече министров культуры в рамках COP29 в Баку.

Министр подчеркнул, что все образцы исторического культурного наследия на территории страны охраняются независимо от их происхождения. "В международных СМИ много фейковых новостей, целью которых является сформировать негативное мнения об Азербайджане. Азербайджан неоднократно приглашал международные организации для проведения проверок и опросов о состоянии исторических памятников на территории страны, особенно на освобожденных от оккупации территориях. Страна, выступающая с таким предложением, не может нанести ущерб какому-либо образцу культуры", - сказал он.

Керимли также напомнил, что за 30 лет армянской оккупации культурному наследию Азербайджана был нанесен серьезный ущерб. "Многие памятники были разрушены, уничтожены. Однако они уже восстанавливаются. Кроме того, ведется работа по защите нарушенных прав Азербайджана", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Adil Kərimli: Beynəlxalq mediada Azərbaycan haqqında mənfi imic yaradan feyk xəbərlər çoxdur

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