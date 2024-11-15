Адиль Керимли: На COP29 принято решение о запуске инициативы "Группа Друзей"

По итогам второй министерской встречи по культуре и климатическим изменениям на "полях" COP29 в Баку 15 ноября принято решение об учреждении инициативы "Группа Друзей".

По итогам второй министерской встречи по культуре и климатическим изменениям на "полях" COP29 в Баку 15 ноября принято решение об учреждении инициативы "Группа Друзей".

Как передает Report, об этом заявил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, комментируя итоги встречи.

"Сегодня в Баку был принят пакет условий об учреждении инициативы "Группа друзей". Идея формирования такой группы впервые была озвучена на COP28 в ОАЭ в прошлом году в рамках первой министерской встречи по культуре и климатическим изменениям",- сказал министр.

Он отметил, что ее сопредседателями являются Азербайджан, ОАЭ и Бразилия.